Magnus Andersson volta a ser treinador de andebol do FC Porto um ano depois

O sueco Magnus Andersson vai reassumir o comando técnico do andebol do FC Porto uma época depois, sucedendo ao antigo internacional português Carlos Resende, informou esta quinta-feirao clube. Andersson assinou um contrato de três anos, até 2027.

Vencedor de quatro campeonatos seguidos (já que a edição de 2019/20 foi suspensa devido à pandemia de COVID-19), duas Taças de Portugal e duas Supertaças ao leme dos "azuis e brancos", de 2018 a 2023, o treinador esteve inactivo em 2023/24 e volta agora ao Dragão Arena, ladeado pelo ex-adjunto Carlos Martingo, que comandava o Önnereds, da Suécia.

Magnus Andersson, de 58 anos, notabilizou-se com oito troféus nacionais e participações assíduas na Liga dos Campeões, na qual o FC Porto atingiu, em três ocasiões, os oitavos de final (2019/20, 2020/21 e 2021/22), após a terceira posição na final four da Taça EHF (2018/19), prova que o ex-central venceu por duas vezes nos germânicos do Göppingen.

Um campeonato sueco com o Drott, bem como duas Ligas e uma Taça da Dinamarca no Copenhaga, perfazem o palmarés do técnico, que, como atleta, arrebatou dois Mundiais, quatro Europeus e três medalhas de prata olímpicas pela Suécia, de 1990 a 2002, sendo eleito como o melhor central no Campeonato da Europa realizado em Portugal, em 1994.

O FC Porto terminou a época 2023/24 sem qualquer troféu, após ter falhado o "penta" na última ronda da fase de apuramento do campeão nacional face ao Sporting, equipa com a qual também perdeu na decisão da Taça de Portugal (34-30) e nas meias-finais da Supertaça (35-34). A nível internacional, caiu na primeira fase da Liga dos Campeões.