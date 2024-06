No Festival de Sintra a ideia é descobrir a música como se fosse a primeira vez

Um duelo de pianistas, a descoberta do património e da paisagem natural de Sintra, música para fruir na alvorada ou de madrugada. Isso e, claro, nomes cimeiros como o pianista András Schiff ou o violoncelista Steven Isserlis, honrando a tradição de seis décadas do festival de Sintra – ou, prova do seu eclectismo, um nome como Mary Lattimore, harpista que age no contexto da música experimental, outro oriundo do rock, como Tomás Wallenstein, uma violoncelista, Ana Carla Maza, a marulhar no jazz. E ainda ópera, cinema, concertos para toda a família. É o 58.º Festival de Sintra, que esta quinta-feira começa e prossegue até dia 23.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt