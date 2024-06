Moscatel da Venâncio da Costa Lima é o melhor vinho do ano da Península de Setúbal

A 23.ª edição do concurso de vinhos da Península de Setúbal elegeu os 29 melhores vinhos da região, na avaliação de um júri que avaliou, ao todo, 98 referências de 18 produtores. E o moscatel Venâncio da Costa Lima Reserva da Família Superior 10 Anos conquistou dois prémios, o de Melhor Vinho a Concurso e o de Melhor Vinho Generoso. O evento é o “concurso de vinhos mais antigo organizado pela mesma entidade”, sublinha Henrique Soares, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal (CVRPS), a organizadora.

Ao todo, foram premiados 29 vinhos, com oito medalhas de Ouro e 21 de Prata. Nos “melhores absolutos” de cada categoria, a Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões foi distinguida pelo Melhor Vinho Tinto, o Adega de Pegões Grande Reserva 2021. O vinho Terras do Pó Reserva 2022, da Casa Ermelinda Freitas, venceu o prémio de Melhor Vinho Branco. Já o prémio de Melhor Vinho Rosado foi para o Guitarrista Moscatel Galego Roxo 2022, de Fernando Santana Pereira.

Além de vencer na categoria de Melhor Vinho Generoso, o Venâncio da Costa Lima Reserva da Família Superior 10 Anos, da centenária Venâncio da Costa Lima, foi também considerado o Melhor Vinho a Concurso. “Na maior parte das edições, tem sido eleito um vinho generoso”, diz o presidente da CVRPS. A mesma adega também recebeu uma medalha de Prata com um moscatel roxo, o Venâncio da Costa Lima Moscatel Roxo 2016.

A Casa Ermelinda Freitas foi a mais premiada do concurso, com dez medalhas (três de Ouro e sete de Prata), seguida da Adega de Pegões com seis medalhas (três de Ouro e três de Prata).

Pela primeira vez, a entrega dos prémios do concurso aconteceu “a Sul” a 29 de Maio, na Quinta Real Cerimónia, em Santiago do Cacém. “Normalmente acontece em Palmela”, explica Henrique Soares, mas o objectivo tem sido cada vez mais “descentralizar a entrega de prémios, alternando entre os vários concelhos do distrito”. O presidente da CVRPS destaca zonas do distrito como Alcácer do Sal, Grândola, Sines e Santiago do Cacém, “onde a região tem mostrado mais dinamismo neste século com alguns novos projectos a serem premiados”, afirma.

Desses novos projectos, três receberam Medalhas de Prata na edição deste ano do concurso: o Monte da Carochinha, perto da serra do Cercal, com o Carochinha Reserva Merlot 2019, a Herdade Canal Caveira, em Grândola, com o Serra Brava Reserva Cabernet Sauvignon 2021, ou A Serenada, também em Grândola, com o vinho A Serenada Touriga Nacional 2019.

O concurso, com um número de produtores inscritos semelhante ao dos anos anteriores, é importante para a divulgação dos vinhos da região, diz o presidente da CVRPS. “Contribui para a notoriedade e para que se fale da região”, afirma Henrique Soares. “Os vinhos premiados e os ‘melhores absolutos’ são alvo de maior divulgação.”