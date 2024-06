Suspeito de sete crimes de incêndio florestal detido pela Polícia Judiciária

O homem de 61 anos é suspeito de ser o autor de sete incêndios, um no dia 9 e outros seis no dia 10 de Junho, nas freguesias de Carregueira e Pinheiro Grande, no concelho da Chamusca.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve, na terça-feira, um homem, de 61 anos, fora de flagrante delito, suspeito da autoria de sete crimes de incêndio florestal. Segundo o comunicado da PJ, um dos incêndios ocorreu no passado dia 9 de Junho e os outros seis no dia 10 de Junho, que destruíram um total de 3,5 hectares de floresta, nas freguesias de Carregueira e Pinheiro Grande, no concelho da Chamusca.

De acordo com o mesmo comunicado, o detido – que já estava referenciado pela GNR e pela PJ por três incêndios no ano passado, na freguesia de Vale de Vaca, também na Chamusca – é acusado de ter ateado o fogo através de chama directa, por utilização de isqueiro, aplicado na vegetação seca, tendo provocado danos em área arborizada.

"O fogo só não atingiu maiores proporções devido à pronta intervenção dos bombeiros", sublinha a PJ, que destaca a articulação na comunicação destas ocorrências entre esta polícia "e os mestres florestais da GNR – SEPNA de Torres Novas, como fundamental para o combate a esta criminalidade".

O detido vai ser apresentado perante as autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coacção.