O ex-dirigente do PAN-Madeira Joaquim Sousa foi suspenso pela Comissão Política Nacional do PAN.

No último domingo, o PAN não conseguiu reconquistar o lugar no Parlamento Europeu e caiu para 9.º força política mais votada, ficando aquém dos 50 mil votos. Em 2019, o partido tinha conseguido mais de 168 mil votos. Para Joaquim Sousa, crítico de Inês Sousa Real, a leitura é clara: "Os resultados são horríveis". O ex-porta-voz do PAN-Madeira considera que os resultados reflectem "o comportamento desnorteado" da actual direcção do partido.