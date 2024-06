AR aprova diploma sobre mercado de capitais e PPR europeu para Portugal poder receber dinheiro do PRR

Proposta de lei com carácter urgente recupera grande parte do conteúdo desenhado pelo PS, que a esquerda vê como o abrir da porta da Segurança Social aos fundos de pensões.

O Parlamento aprovou nesta quarta-feira o novo regime de incentivos fiscais para o mercado de capitais, que inclui o acesso aos chamados PPR europeus, decorrente de um compromisso com Bruxelas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O diploma é fundamental para que o Governo possa receber o cheque de 733 milhões de euros referentes às 3.ª e 4.ª tranches e para pedir o pagamento da 5.ª, no valor de 1800 milhões de euros.