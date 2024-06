No Reino Unido, os Verdes querem controlo das rendas e fim do direito à compra (de algumas casas)

O manifesto do Partido defende mais 150 mil casas a partir da compra e renovação de edifícios antigos, e a impossibilidade de estas serem compradas, para manter “casas para as comunidades locais”.

O Partido Verde de Inglaterra e do País de Gales apresentou, esta quarta-feira, um manifesto para “corrigir a Grã-Bretanha estragada”. Um sistema mais justo, que taxe mais os super-ricos e que invista esse dinheiro na habitação, crise climática e sistema de saúde é a proposta do partido de Carla Denyer e Adrian Ramsay.

Para resolver o problema da habitação, o partido quer que as autoridades locais tenham poder para controlar as rendas se “o mercado estiver inacessível a muitas pessoas que ali vivam”; novos contratos de arrendamento estáveis e “o fim dos despejos sem causa”, para que todos “se possam sentir seguros nas suas causas e não vejam as suas vidas viradas do avesso por vontade dos senhorios”.

Pretendem ainda introduzir o direito dos inquilinos a exigirem melhorias a nível energético nas casas e a criação de um fórum “informal, barato e rápido” para resolver disputas antes de chegar a tribunal.

O Partido Verde quer também criar 150 mil novas casas sociais todos os anos, através da compra e renovação de edifícios antigos e acabar com o direito individual à compra, para manter “casas sociais para as comunidades locais”.

Também há propostas para dar poder às autoridades locais para darem uso a casas abandonadas, nomeadamente dando a possibilidade a câmaras municipais ou grupos comunitários de habitação de comprarem casas que estejam vazias há mais de seis meses. O mesmo pode ser feito com casas que não estejam devidamente isoladas ou que não cumpram padrões mínimos de decência.

Outra das propostas do partido é a criação de um programa conduzido pelas autoridades locais para melhorar o isolamento das casas e edifícios públicos como escolas e hospitais e adaptá-los a condições climatéricas mais extremas. “As nossas contas de energia são muito altas porque temos das casas piores isoladas da Europa. A conta mais barata é a que não temos de pagar”, justificam.

“O Instituto de Estudos Financeiros avisou que o próximo Governo ia precisar de cortar em despesas públicas ou aumentar os impostos. O Partido Verde vai mostrar que (...) os serviços públicos podem ser protegidos através de um sistema de taxas mais justo e verde”, lê-se no manifesto.

O Partido Verde espera conseguir eleger mais um deputado nas eleições de 4 de Julho, ficando assim com dois. “Os Trabalhistas e os Conservadores preferem esconder os seus planos para cortes nos serviços públicos do que serem confrontados com a necessidade de um sistema de impostos mais justo, que exija àquelas que têm mais que paguem mais – incluindo os mais ricos da sociedade, que têm ficado cada vez mais ricos ao longo dos últimos 14 anos”, afirma Ramsay, citado pelo Guardian.

Numa tentativa de contrariar as sondagens, que dizem que os Conservadores estão cerca de 20 pontos atrás do Partido Trabalhista, também Rishi Sunak fez promessas no campo da habitação: comprometeu-se a construir mais casas e ajudar na compra da primeira habitação.