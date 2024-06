Influencer polaco escala ponte Luís I sem equipamento de segurança

Escalar edifícios sem equipamento de segurança é perigoso, ilegal e difícil – mas Marcin Banot arrisca fazê-lo na mesma. O influencer polaco de 36 anos já escalou dezenas de edifícios e outras infra-estruturas, e na lista conta-se a ponte Luís I, no Porto, que escalou sem qualquer tipo de equipamento.

O influencer foi detido, esta terça-feira, na Argentina, depois de ter tentado escalar a Torre Globant, na capital do país. As mãos, as pernas e a camisola da selecção argentina com o número de Messi foram as únicas ferramentas usadas para subir o prédio com 125 metros de altura e 30 andares.

No entanto, ficou muito longe de alcançar o topo. Banot foi interceptado pelos bombeiros e a polícia e foi detido assim que desceu.

Un loco trepando la torre Globant pic.twitter.com/0m4bLC71ED — Juan Duhart (@juanmaduhart) June 11, 2024

O influencer tem mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e ficou conhecido por divulgar vídeos das escaladas. Há cerca de uma semana, publicou no Instagram e no canal de YouTube um vídeo a subir a ponte Luís I. Conseguiu chegar ao tabuleiro superior sem qualquer intervenção das forças de segurança.

Ao P3, o porta-voz da PSP do Porto, António Veiga, afirmou ter tomado conhecimento do caso através dos vídeos divulgados, mas garante que não há registo de qualquer ocorrência, uma vez que, “atendendo à rapidez do visado, não foi possível proceder à sua identificação”. Sublinhou ainda que escalar a ponte é ilegal e apela “às pessoas que não tentem replicar este acto ou qualquer outro da mesma natureza que possa colocar em causa a integridade física”.

Marcin Banot já trepou outros edifícios ao redor do mundo sem usar equipamento de segurança. Por exemplo, o Burj Khalifa, no Dubai (Emirados Árabes Unidos), e a Torre Eiffel, em Paris (França).

