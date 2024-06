Porque é que as T-shirts se tornaram tão pesadas?

Há mais do que a imitação do que veste uma personagem porque se olharmos com mais atenção, podemos ver na pesada T-shirt muitas das forças motrizes do actual consumo de moda.

Hoje em dia, na Independence, uma loja de roupa masculina na movimentada Division Street, em Chicago, não é raro os funcionários saberem de imediato quanto pesa uma determinada T-shirt. Passeando pelo espaço — um espaço apelativo com tijolos expostos, mesas de madeira desgastada e toques de bom gosto de terra americana — o proprietário George Vlagos e o director da loja Pat Klacza explicam que a T-shirt mais pesada da loja é feita pela marca francesa Arpenteur, com quase meio quilo. Entretanto, as de marcas americanas de luxo, como Dehen 1920, Velva Sheen e Lady White Co. situam-se algures entre as 170 e as 200 gramas. Normalmente, uma T-shirt de jersey fina de tamanho médio pesa cerca de 110 gramas.