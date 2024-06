Em Lisboa, top model Paulina Porizkova ficou rendida ao fado: “Nunca tinha visto nada assim”

A supermodelo Paulina Porizkova está rendida a Lisboa. A top model checa partilhou alguns registos da viagem a Lisboa no início desta semana, incluindo uma noite de fado em Alfama, um passeio junto ao rio Tejo ou uma escapadinha até Sintra. Nos comentários, alguns fãs portugueses dão as boas-vindas ao país e outros até partilham dicas, como os pratos da cozinha nacional que deve experimentar.

No primeiro vídeo partilhado, na sua conta de Instagram, a antiga supermodelo, que ganhou fama na década de 1990, ao lado de Naomi Campbell ou de Linda Evangelista, mostra-se num passeio de segway na ciclovia junto ao rio Tejo, em Lisboa. “Então nós somos os idiotas com os lenços na cabeça e capacetes em Segways, a rolar onde se podia andar. É a beleza da idade — não queremos saber”, escreveu Porizkova na legenda, mencionando também o namorado, o argumentista Jeff Greenstein. “Começaram as férias!”, celebrou na mesma publicação.

No dia seguinte, Paulina Porizkova levantou um pouco do véu dos dias de descanso na capital portuguesa, com um vídeo de uma noite de fado em Alfama, com o companheiro e um casal de amigos. “Para compreender o fado, é preciso entender um pouco da história portuguesa: em Lisboa, a parte da cidade conhecida como Alfama (onde estamos hospedados) era originalmente a casa dos pescadores”, contou na legenda da publicação.

E detalha a sua versão sobre a história da canção portuguesa: “Ser pescador significava não só um trabalho árduo, mas também que 65% morria no mar. Os fados são canções de amor e de perda, profundamente dramáticas, canções que eram originalmente cantadas em bares baratos e por mulheres da noite, muitas viúvas que tentavam ganhar a vida enquanto choravam a sua perda.”

Hoje, diz ainda, há diversas versões de fado, “algumas mais leves” e outras cantadas com “profundo abandono”. E não se coíbe de elogiar: “Nunca tinha visto nada assim, e já ouvi muitos cânticos. Sem microfones, quase sem palco, só uma parede, duas guitarras, e apenas emoções derramadas através de uma voz.”

Há cinco dias, o namorado, Jeff Greenstein, também partilhou alguns registos das férias. “Ao quarto dia em Lisboa, apanhámos o comboio para visitar a Quinta da Regaleira”, contou na legenda de algumas fotografias de Paulina Porizkova a posar nos jardins do século XIX, daquela propriedade em Sintra.

Nesta quarta-feira, o argumentista, conhecido por séries como Friends ou Donas de Casa Desesperadas, divulgou outra imagem em que enverga um fato de ciclista, dando a entender que fará uma prova de bicicleta. “Isto vai acontecer”, anunciou, identificando a localização como estando em Redondo, no Alentejo.

Desconhece-se quando terão sido captados os vídeos e por quanto tempo o casal ficará em Portugal. Quem sabe serão mais um casal de celebridades a escolher Portugal como o novo país para morar.

Nos últimos anos, Paulina Porizkova tem ganhado terreno nas redes sociais, ao partilhar dicas de beleza para todas as idades, denunciando frequentemente o estigma ligado ao envelhecimento das mulheres. “O factor de desejabilidade dos homens e das mulheres encontra-se em lados opostos do espectro da idade. A mulher perde poder com a idade e o homem ganha-o”, critica. E afiança: “É a indicação mais óbvia do nosso mundo patriarcal, no qual as mulheres têm sido maioritariamente valorizadas como animais reprodutores.”

Recentemente, a supermodelo de 59 anos falou abertamente sobre a experiência de uma cirurgia para colocar próteses nas ancas. “Para aqueles que estão a pensar nisso ou que iniciaram o processo, não se arrependerão”, testemunhou, confessando que tem muito mais qualidade de vida e recuperou mobilidade.

Natural de Prostějov, na República Checa, Porizkova estreou-se na moda em 1984 na capa da edição de fatos de banho da Sports Illustrated. A partir de 1989, tornou-se o rosto da Estée Lauder e uma das supermodelos mais bem pagas de então, ao lado de nomes como Cindy Crawford, Linda Evangelista ou Naomi Campbell. Em 2022, contou a sua história de vida na biografia No Filter (“Sem Filtros”, ainda sem tradução em português), onde recordava um período de isolamento e o divórcio do primeiro marido, Ric Ocasek, vocalista dos The Cars e pai dos seus dois filhos — Jonathan, de 30 anos, e Oliver, de 26 —, com quem esteve casada entre 1989 e 2019.