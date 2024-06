Jin, o membro mais velho dos BTS, termina o serviço militar na Coreia do Sul

Jin, o membro mais velho do fenómeno K-pop BTS, foi dispensado do exército sul-coreano na quarta-feira após 18 meses de serviço. Trata-se do primeiro membro do grupo a terminar o serviço nacional obrigatório que colocou um compasso de pausa nas suas carreiras musicais.

Segundo as imagens transmitidas pela televisão, Jin, de 31 anos, vestido de uniforme e com uma boina preta, pareceu emocionado ao abraçar os seus colegas numa base militar em Yeoncheon, na província de Gyeonggi. "Chorei durante a cerimónia", confessou Jin mais tarde durante um livestream que teve mais de três milhões de visualizações na plataforma Weversefandom.

"Mas foi tão divertido durante o último ano e seis meses. Foi um grande alívio ter conhecido tantas pessoas fantásticas", acrescentou, enviando saudações aos seus colegas da base militar.

As acções da HYBE, a marca que alberga a banda BTS, subiram 1,01% no início das negociações, enquanto o índice de referência KOSPI subiu 0,35%.

Os meios de comunicação social sul-coreanos informaram que vários outros membros do septeto que prestam actualmente serviço militar solicitaram uma licença para celebrar a ocasião. Entre eles estava o rapper RM, que cumprimentou Jin com um saxofone para tocar o single de sucesso do grupo, "Dynamite".

Foto Alguns companheiros esperaram a saída do cantor mais velho da banda sul-coreana YONHAP NEWS AGENCY/Reuters

Jin tornou-se o primeiro membro do grupo a alistar-se nas forças armadas em Dezembro de 2022. Os últimos quatro membros do grupo começaram a cumprir o serviço militar em Dezembro de 2023, prevendo-se que a banda se reúna em 2025, depois de todos terem cumprido o seu dever.

O cantor planeia celebrar a sua dispensa com um evento em Seul, na quinta-feira, onde cumprimentará os fãs e fará uma actuação.

O grupo estreou-se a 13 de Junho de 2013 e, desde então, tornou-se o rosto do K-pop, uma das maiores exportações culturais da Coreia do Sul.

Aquele país asitático exige que todos os homens fisicamente aptos com idades entre 18 e 28 anos cumpram entre 18 e 21 meses no serviço militar ou social, mas fez uma revisão à lei, em 2020, para permitir que estrelas do K-pop reconhecidas mundialmente adiem a inscrição até aos 30 anos.