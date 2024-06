Luís Mendes bate mesmo com a porta na SAD do Benfica

Luís Mendes, administrador-executivo da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Benfica responsável pela área financeira, renunciou ao cargo. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo Benfica, através de comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A renúncia de Luís Mendes sucede poucos dias depois de ter sido conhecido, publicamente, a existência de divergências entre Luís Mendes e Rui Costa, actual líder .

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do artigo 6.º, n.º 1 do Regulamento da CMVM n.º 1/2023, que o seu administrador executivo Luís Paulo da Silva Mendes apresentou, em 12 de Junho de 2024, renúncia ao cargo de vice-presidente do Conselho de Administração da Benfica SAD. Esta renúncia produz efeitos nos termos previstos na lei”, pode ler-se no comunicado.

Luís Mendes tinha assumido funções na área financeira da SAD benfiquista na sequência da saída de Domingos Soares de Oliveira, que foi o responsável desse sector no período em que Luís Filipe Vieira foi presidente do Benfica.