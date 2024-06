Quinta na TV: Mandy, The Boys e Chylka

CINEMA

Mandy

Syfy, 22h15

Red e Mandy (Nicolas Cage e Andrea Riseborough, respectivamente) levam uma vida tranquila numa cabana isolada junto a um lago do Colorado (EUA). Um dia, a sua casa é invadida por membros de uma seita religiosa que matam Mandy e deixam Red à beira da morte. Traumatizado, apenas uma coisa o mantém preso à vida: um intenso desejo de punir os responsáveis. Estreado no Festival de Cinema de Sundance (EUA), um filme de terror realizado pelo canadiano de origem italiana Panos Cosmatos (Beyond the Black Rainbow) segundo um argumento seu e de Aaron Stewart-Ahn. O filme conta ainda com a participação de Linus Roache, Ned Dennehy, Richard Brake, Bill Duke e Line Pillet.

A Maldição do Diabo

Prime Video, streaming

Depois de anos sem ver o pai, Arthur ruma até Brooklyn, onde este tem uma agência funerária dentro da comunidade chassídica judaica. Tudo para lhe pedir dinheiro, já que a sua esposa está grávida. Mas esse problema não é tão grave quanto o que acontece depois de ele chegar: um corpo de alguém que se suicidou, um amuleto que se parte sem querer e um demónio malévolo que é libertado. Um filme de terror inspirado no mito de Abizu, o demónio infértil, que marca a estreia nas longas-metragens do britânico Oliver Park depois de várias curtas. Dirige um elenco recheado de actores seus compatriotas, como Nick Blood, Allan Corduner ou Paul Kaye, o cómico conhecido pela personagem televisiva Dennis Pennis e pela participação em A Guerra dos Tronos, além da americana Emily Wiseman.

SÉRIES

O Jogo Que Mudou a História

Globoplay, streaming

Estreia. Em dez episódios, esta minissérie deste ano baseada em factos verídicos narra como, nos anos 1970 e 80, as várias facções de narcotráfico e a guerra contra a droga tomaram conta do Rio de Janeiro. É uma criação de José Junior, fundador da organização AfroReggae e responsável por séries como Arcanjo Renegado, A Divisão e Betinho: No Fio da Navalha. No elenco encontram-se nomes como Raphael Logam, Ravel Andrade, Rômulo Braga, Jonathan Azevedo ou Bukassa Kabengele.

The Boys

Prime Video, streaming

Estreia da quarta temporada. A série satírica de super-heróis desenvolvida por Eric Kripke a partir da banda desenhada de Garth Ennis está de volta. Butcher (Karl Urban), o anti-herói e agora ex-líder da divisão que dá nome à série está cada vez mais em desgraça, e Homelander (Antony Starr), o sádico super-herói que é o vilão está a entrar numa crise de meia-idade.

Chylka

Max, streaming

Mais temporadas desta série polaca, um drama legal, chegam à Max, começando na terceira, datada de 2020, e acabando na quinta e última, que durou de 2021 a 2022. É uma criação de Dorota Chamczyk a partir da saga literária de Remigiusz Mróz, centrada nas aventuras de Joanna Chylka (Magdalena Cielecka), uma advogada.

DOCUMENTÁRIOS

A Aventura de David Attenborough pelo Mundo

RTP2, 16h17

Quarto e último episódio desta série que durou de 2022 a 2023 em que, como o nome indica, o célebre biólogo, apresentador, escritor e historiador britânico David Attenborough explora mais uma vez o mundo.

Redescobrir Veneza

RTP2, 20h37

Todos os anos, quase mil venezianos abandonam Veneza, empurrados pelo turismo desenfreado e a especulação imobiliária. Como é que é a cidade sem os habitantes locais? Este documentário assinado por Marie-Laure Désidéri e Christian Argentino tenta perceber isso.

Apocalipse dos Impérios

História, 22h15

Estreia. Sodoma, a cidade bíblica, e Doggerland, uma zona que ligava a Inglaterra ao resto da Europa, são os casos dos dois primeiros episódios, que passam esta noite, desta série documental que investiga as causas para o colapso de civilizações e povoações.

MÚSICA

Marisa Liz - Girassóis, Tempestades e Mensagens de Amor

RTP1, 22h47

No passado dia 10 de Fevereiro, Marisa Liz, a voz dos Amor Electro que se estreou a solo no ano passado, actuou no Coliseu dos Recreios.