Calor extremo: 50 mil mulheres na Índia recebem apoio inédito para compensar perdas

Novo esquema de seguro garante pagamento a mulheres que trabalham por conta própria na Índia. As mulheres dos estados de Rajasthan, Gujarat e Maharashtra beneficiaram do apoio.

Cerca de 50 mil mulheres que trabalham por conta própria na Índia tornaram-se as primeiras beneficiárias de um novo esquema de seguro que paga quando as temperaturas atingem certos extremos. Quando a temperatura ultrapassou os 40 graus Celsius, entre 18 e 25 de Maio, as mulheres dos estados de Rajasthan, Gujarat e Maharashtra receberam um pagamento fixo de 5 dólares (4,6 euros).

“Esta é a primeira vez que o pagamento de seguros e um programa de assistência directa em dinheiro foram combinados para complementar o rendimento das mulheres quando está perigosamente quente”, disse Kathy Baughman McLeod, directora executiva da organização sem fins lucrativos Climate Resilience for All, que concebeu o esquema de seguros juntamente com a Associação de Mulheres Trabalhadoras Independentes da Índia (SEWA).

A maior parte das mulheres, cerca de 92%, recebeu depois um pagamento adicional quando o seguro ligado às condições locais e à duração do calor extremo foi accionado, tendo algumas recebido até 19,80 dólares (18,42 euros).

Os seguros são cada vez mais vistos pelos decisores políticos como uma ferramenta para ajudar as comunidades vulneráveis a receber apoio financeiro rapidamente após a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos.

O total de pagamentos efectuados no âmbito do programa ascendeu a 341 553 dólares (317 784 euros). O seguro foi subscrito pela resseguradora Swiss Re e fornecido localmente pela ICICI Lombard.