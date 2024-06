Activistas dos direitos dos animais colam desenho no retrato oficial de Carlos III

Activistas dos direitos dos animais atacaram na terça-feira o primeiro retrato oficial do rei Carlos III desde que se tornou monarca, colando uma grande imagem da conhecida personagem de animação Wallace sobre o seu rosto no quadro, num protesto pelo bem-estar animal nas quintas britânicas.

As imagens do grupo de campanha Animal Rising mostraram dois dos seus apoiantes a aproximar-se do retrato pintado, na Galeria Philip Mould, em Londres, e a sobreporem ao rosto do rei uma grande imagem de Wallace, da série de comédia de animação Wallace e Gromit.

Colaram também um grande balão de diálogo, dizendo: "Sem queijo, Gromit. Olha para toda esta crueldade nas quintas da RSPCA [Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, associação da Inglaterra e de Gales,que promove o bem-estar dos animais]!"

O objectivo das acções dos apoiantes, segundo a Animal Rising, era chamar a atenção para a crueldade nas explorações agrícolas a que foi concedido o estatuto de “Assured”, uma garantia de cumprimento de padrões de bem-estar mais elevados, atribuído pela instituição de caridade animal RSPCA, da qual Charles é o patrono.

Foto Animal Rising/EPA

A RSPCA não ficou contente. "Estamos chocados com este vandalismo do retrato de sua majestade, o rei, o nosso patrono. Apreciamos o escrutínio do nosso trabalho, mas não podemos tolerar qualquer tipo de actividade ilegal", afirmou um porta-voz da RSPCA, acrescentando que a instituição leva a sério quaisquer alegações sobre as suas explorações agrícolas certificadas.

O ataque é o mais recente de activistas a obras de arte na Grã-Bretanha. No mês passado, manifestantes ligados ao clima tentaram destruir o estojo que continha o texto original da Magna Carta na Biblioteca Britânica e, em Outubro, atiraram sopa para cima do quadro Girassóis, de Vincent van Gogh na Galeria Nacional de Londres.

Daniel Juniper, um dos dois activistas envolvidos, afirmou, numa declaração publicada na página oficial do grupo: “Sendo o rei Carlos um grande fã de Wallace e Gromit, não podíamos pensar numa forma melhor de chamar a sua atenção para as cenas horríveis nas quintas certificadas pela RSPCA.”

Juniper afirmou ainda que esperava que o rei Carlos III “reconsiderasse seriamente se quer ser associado ao terrível sofrimento nas quintas que estão a ser aprovadas pela RSPCA”.

O Palácio de Buckingham disse que não tinha comentários a fazer. A Animal Rising disse que os seus cartazes seriam facilmente removíveis sem causar danos à pintura. O retrato de Carlos III, da autoria do artista Jonathan Yeo, teve uma recepção pouco consensual após a sua revelação no mês passado, com algumas críticas à sua cor vermelha vibrante.