Carvalho da Silva: resultado da CDU “não é uma vitória”, é “minimalismo positivo”

Num dia em que o Comité Central do PCP esteve reunido para analisar o resultado das eleições para o Parlamento Europeu, Manuel Carvalho da Silva, antigo militante do partido e secretário-geral da CGTP até 2012, considerou que a eleição de João Oliveira, sendo "positiva", não deixa de ser "uma espécie de mínimo dentro do quadro do positivismo". Tiago Mota Saraiva, militante do PCP, apontou às posições do partido "ditas pelos outros" como justificações para um resultado que "não é uma vitória" mas que não se esperava "tão bom".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt