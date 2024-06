António Costa de besta a bestial em 30 segundos

Os apoiantes da Aliança Democrática passaram rapidamente dos apupos a António Costa para os vivas à sua candidatura à presidência do Conselho, depois de confirmado o apoio de Luís Montenegro.

O nome de António Costa para liderar o Conselho Europeu faz quase a unanimidade entre os primeiros-ministros socialistas europeus, que são apenas quatro, e entre o Partido Socialista Europeu. Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, apoia o seu antecessor, gerando uma rápida alteração nos apoiantes da Aliança Democrática: passaram rapidamente dos apupos a António Costa para os vivas à sua candidatura à presidência do Conselho.

