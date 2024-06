A subcontratação do pensamento

Vale a pena regressar ao caso da contratação da consultora privada IQVIA Solutions para apoiar o Governo no desenho do Plano de Emergência para a Saúde. Não vou perder tempo com o facto de Pedro Nuno Santos e Marta Temido não terem, evidentemente, qualquer autoridade para criticar o executivo neste particular (durante o consulado do PS a mesmíssima empresa terá sido contratada não uma, mas 55 vezes, a maior parte das quais por ajuste direto, para trabalhar com várias entidades da administração central na área da saúde). Sobre isso já escreveu, eloquentemente, João Miguel Tavares na semana passada e não é tanto a trica política que me interessa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt