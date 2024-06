Constatações de uma noite eleitoral

As eleições europeias foram, mais uma vez, a expressão sábia e muito reveladora do que é neste momento a vontade popular. Para além do óbvio, a vitória magra do PS e a derrota tangencial da AD, numa inversão de papéis face às legislativas, convocam a uma reflexão sobre tudo o que se passou. Na realidade, os dois partidos do centro do sistema estão há meses empatados, ganhando circunstancialmente aquele que consegue um bocadinho mais de mobilização em cada momento.

