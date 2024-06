Vice-presidente do Malawi morre em acidente de avião militar

Saulos Chilima, potencial candidato às eleições presidenciais do próximo ano, ia a com outras nove pessoas a caminho do funeral de um ex-ministro do Governo, que morreu há quatro dias.

O vice-presidente do Malawi, Saulos Klaus Chilima, e outras nove pessoas que se encontravam a bordo de um avião militar desaparecido na segunda-feira morreram na sequência de um acidente aéreo, confirmou o Presidente Lazarus Chakwera esta terça-feira.

O avião que transportava Chilima, de 51 anos, partiu da capital Lilongwe às 9h17 (hora local) de segunda-feira, mas não pôde aterrar no aeroporto de Mzuzu, como previsto, às 10h02, devido à falta de visibilidade. Foi-lhe ordenado que regressasse à capital, mas o avião saiu do radar e as autoridades aeronáuticas não conseguiram voltar a estabelecer contacto com ele. O avião foi encontrado numa zona montanhosa da floresta de Chikangawa.

"Estou profundamente entristecido, lamento informar-vos de que se tratou de uma tragédia terrível. A equipa de busca e salvamento encontrou o avião perto de uma colina... encontrou-o completamente destruído e não há sobreviventes", disse Chakwera. Num discurso à nação, o Presidente descreveu Chilima como "um bom homem", "pai dedicado" e "formidável vice-presidente". “Considero uma das grandes honras da minha vida tê-lo tido como deputado e conselheiro”, disse.

O Presidente e o vice-presidente são de partidos diferentes, mas os dois uniram-se para formar uma aliança durante as eleições de 2020. ​Chilima, visto como um potencial candidato às eleições presidenciais do próximo ano, tinha sido detido em 2022 devido a alegações de corrupção. No entanto, um tribunal do Malawi retirou as acusações contra ele no mês passado, sem dar motivos para a decisão, depois de o Ministério Público ter apresentado uma notificação para que o caso fosse interrompido. Chilima sempre negou ter cometido qualquer infracção.

Saulos Klaus Chilima, de 51 anos, estava a caminho para representar o governo no enterro do ex-ministro do governo Ralph Kasambara, que morreu há quatro dias, informou a BBC, adiantando que a ex-primeira-dama Shanil Dzimbiri também estava no voo, que descolou da capital, Lilongwe, na manhã de segunda-feira. O avião deveria pousar no aeroporto da cidade de Mzuzu, no norte do país, mas foi impedido devido à pouca visibilidade.

Chilima era vice-presidente do Malawi desde 2014. Segundo a AFP, ele era muito querido no Malawi, especialmente entre os jovens.