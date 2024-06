Sunak acelera na redução de impostos. “Receita para o caos”, diz o Labour

Na apresentação do manifesto eleitoral do Partido Conservador, o primeiro-ministro britânico reconhece o desgaste de 14 anos de governação, mas diz ter um “plano claro” para o Reino Unido.

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, apostou na receita conservadora de reduzir impostos e as contribuições para a Segurança Social como prioridade do programa com que se apresenta às eleições que convocou para 4 de Julho no Reino Unido.