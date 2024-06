Conheça os três humoristas portugueses com quem o Papa Francisco se vai reunir

O Papa Francisco vai receber no Vaticano humoristas de todo o mundo, incluindo os portugueses Joana Marques, Maria Rueff e Ricardo Araújo Pereira, na próxima sexta-feira, 14 de Junho. O evento, organizado pelo Discatério para a Cultura e a Educação, visa “estabelecer um diálogo entre a Igreja Católica e os humoristas”, informa a Santa Sé em comunicado enviado à Agência Ecclesia.

“Francisco reconhece o grande impacto que a arte da comédia tem no mundo da cultura contemporânea. Através do talento humorístico e do valor unificador do riso nos dias de hoje, são oferecidas reflexões únicas sobre a condição humana e a situação histórica. Além disso, a arte da comédia pode contribuir para um mundo mais empático e solidário”, refere o comunicado. O Dicastério para a Cultura e Educação, uma espécie de ministério da Santa Sé, é presidido pelo cardeal português José Tolentino de Mendonça, prémio Pessoa 2023.

No total, são 105 os artistas que vão ser recebidos no Palácio Apostólico, num encontro agendado para as 8h30. De acordo com a lista divulgada pela Santa Sé, além dos três portugueses, vão estar presentes figuras da comédia como os norte-americanos Jimmy Fallon, Stephen Colbert e Whoopi Goldberg e os humoristas brasileiros Fabio Porchat e Cristian Werson. Itália é o país com maior número de participantes, 67.

“O encontro entre o Papa Francisco e os actores cómicos do mundo pretende celebrar a beleza da diversidade humana e promover uma mensagem de paz, amor e solidariedade, e promete ser um momento significativo de diálogo intercultural e de partilha de alegria e esperança”, acrescenta a nota de imprensa.

Em Junho de 2023, num encontro com artistas, o Papa disse que os humoristas, nomeadamente os actores, artistas, cartoonistas, escritores, têm “a capacidade de sonhar novas variáveis para o mundo”, através da ironia, que é “uma virtude maravilhosa”, recorda o comunicado.