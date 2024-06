easyJet vai ligar Funchal e Amesterdão a partir de Novembro

A easyJet, que colocou à venda um conjunto de novas rotas para a temporada de Inverno 2024/2025, vai começar a operar a rota Funchal-Amesterdão — duas vezes por semana — a partir de 5 de Novembro, anunciou a companhia aérea.

A companhia aérea já tinha 12 ligações internacionais com saída do aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal, e assim ganha um voo "muito importante para diversificar a oferta de destinos", sublinha o director-geral da easyJet Portugal, José Lopes. "A beleza da Madeira não pode ficar esquecida”, afirmou em comunicado.

Ao todo, foram colocadas à venda 60 novas rotas para a nova temporada, incluindo o alargamento da rede a três novos aeroportos e a um novo país – Oslo e Tromsø (Noruega) e Strasbourg (França).

Desde o Funchal, e para além da referida ligação a Amesterdão, mantêm-se as 12 ligações internacionais que saem do Aeroporto Cristiano Ronaldo.