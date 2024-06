Garantia pública no crédito para a casa: como funciona? E vai acontecer?

Garantia pública. Primeira habitação própria e permanente. Valor da transacção. O Governo criou uma medida para ajudar os mais jovens a aceder ao seu primeiro crédito à habitação. Mas as suas condições estão em choque com as regras do Banco de Portugal. O Manual de Economia explica como funciona a medida e o que pode ameaçar a sua implementação.

