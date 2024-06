Sporting vence em Braga e fica mais próximo de revalidar título de futsal

O Sporting ampliou nesta terça-feira a vantagem na final do campeonato nacional de futsal, ao vencer em casa do Sporting de Braga, por 0-2, no segundo jogo do play-off. Os "leões" têm, assim, dois jogos de vantagem sobre o adversário na eliminatória.

Depois de um primeiro jogo marcado por um "festival" de golos (12), com triunfo "leonino" por 8-4, esta segunda partida foi bem mais equilibrada, tendo o Sporting chegado ao intervalo a vencer por 0-1, com um golo de Sokolov, aos seis minutos, e confirmado a vitória já nos segundos finais do encontro, com um golo de Wesley, aos 40.

O terceiro encontro desta final à melhor de cinco disputa-se no próximo sábado, em Lisboa, podendo o Sporting, em caso de triunfo, assegurar desde logo um inédito tetracampeonato no futsal português .