Benfica terá falsificado contratos de serviços já prestados por outras empresas

Serviços seriam usados como pretexto para alegados contratos falsos, mas eram já responsabilidade de outra empresa, aponta juiz. Advogados do Benfica dizem-se desiludidos e revoltados com decisão.

O tribunal acredita que o Benfica assinou contratos fictícios usando como pretexto serviços na área de informática que já eram prestados por outras empresas. Este foi precisamente um dos pontos que adensou a convicção do juiz de instrução criminal de que os contratos assinados pelos antigos responsáveis das “águias” com a empresa Questão Flexível eram falsos e serviam apenas para retirar dinheiro do clube. Luís Filipe Vieira (ex-presidente), Domingo Soares de Oliveira (antigo administrador da SAD) e Miguel Moreira (ex-administrador financeiro), bem como a SAD do Benfica e a Benfica Estádio S.A, vão responder em julgamento no chamado Processo Saco Azul.