Quarta na TV: Jackie Chan, Debaixo da Ponte e marchas populares

O dia televisivo inclui também o filme O Dia Chegará, o documentário Kutchinga e as séries documentais Bem-vindos ao Wrexham e King of Collectibles: Goldin Touch.

CINEMA

Os Piratas dos Mares da China

Cinemundo, 20h40

Jackie Chan, Sammo Hung e Yuen Biao foram estudantes na rigorosa Escola de Ópera de Pequim, onde aprenderam artes dramáticas, de acrobacia e kung fu e deram os primeiros passos no mundo do cinema. Foram-se, entre as décadas de 1970 e 1980, tornando estrelas, primeiro locais e depois internacionais. Este filme de 1983, realizado por Chan e por Hung (não-creditado), junta os três no século XIX, numa comédia de acção cheia de lutas e feitos impressionantes (como a cena, que é repetida, de Chan a segurar o ponteiro do relógio de uma torre e a cair, numa situação muito parecida com Harold Lloyd em O Homem Mosca, clássico do cinema mudo que o actor e realizador diz só ter visto depois). Teve uma sequela em 1987, Jackie Chan é o Herói, já só com Chan, que passa logo a seguir, às 22h30.

O Dia Chegará

TVCine Edition, 23h

No início dos anos 1990, Chris Morris afirmou-se, enquanto co-criador (ao lado de Armando Iannucci) e apresentador da influente comédia de culto The Day Today, uma paródia de noticiários, como um dos grandes satiristas do Reino Unido. Em televisão, fez ainda a bizarra Brass Eye, entre outras. Começou a dedicar-se ao cinema em 2010, com Quatro Leões, e continuou com este filme de 2019. Centra-se numa agente do FBI que decide enganar um pregador pobre e manipulá-lo para este cometer terrorismo. Uma comédia altamente crítica da luta americana contra o terrorismo baseada em vários casos verídicos que Morris acompanhou. No elenco, Anna Kendrick, Marchánt Davis, Jim Gaffigan, Pej Vahdat, James Adomian e Kayvan Novak.

SÉRIE

Debaixo da Ponte: O Assassinato de Reena Virk

Disney+, streaming

Estreia. Em 1997, a canadiana Reena Virk, de 14 anos, foi espancada e assassinada por um grupo de adolescentes. Tornou-se um caso extremamente mediático na América do Norte. Passados oito anos, a escritora Rebecca Godfrey, também canadiana, contou a história num livro. Esse livro deu, este ano, uma minissérie de oito episódios desenvolvida por Quinn Shephard que foi anunciada pouco antes da morte de Godfrey em 2022. Chega agora a Portugal. Vritika Gupta faz o papel da vítima, enquanto Lily Gladstone, nomeada este ano para um Óscar pelo papel em Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, é uma agente da polícia no encalço dela, a única que leva a sério o seu desaparecimento. Riley Keough faz da própria Rebecca Godfrey.

DOCUMENTÁRIOS

Kutchinga

RTP2, 23h22

O cineasta moçambicano Sol de Carvalho assinou em 2021 este documentário sobre a estranha tradição do seu país, abolida em 2012, que dá título ao filme. Quando um homem morre, a sua viúva é convencida a ter relações sexuais com o seu irmão mais velho, já que, na tradição, a mulher se torna pertença do homem e da sua família. Havia gigolos que eram contratados para isso.

Bem-Vindos ao Wrexham

Disney+, streaming

Estreia da terceira temporada. No final de 2020, Ryan Reynolds, a estrela da saga de filmes Deadpool, e Rob McElhenney, co-criador e um dos protagonistas da série cómica Nunca Chove em Filadélfia, bem como de Mystic Quest, compraram o Wrexham A.F.C., um clube de futebol galês. Esta série documental narra as aventuras e desventuras e os altos e baixos da equipa. Esta época arranca com uma ida comemorativa a Las Vegas, graças aos bons tempos que o Wrexham tem passado.

King of Collectibles: Goldin Touch

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada. Ken Goldin, fundador da Goldin Auctions, uma leiloeira e mercado de coleccionáveis, cromos e outro tipo de memorabilia, sejam alusivos a desportos ou à cultura pop, é o anfitrião desta série documental. Nesta leva de episódios, dois dos objectos são um vestido que Kate Winslet usou em Titanic e uma cópia da primeira edição da primeira BD em que o Super-Homem aparece.

ENTRETENIMENTO

Marchas Populares de Lisboa

RTP1, 21h09

Directo. Em noite de Santos Populares, ou mais especificamente Santo António, vários bairros lisboetas disputam as marchas - no ano passado ganhou a Bica. Antes, às 14h09, há os Casamentos de Santo António.