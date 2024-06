Morreu a cantora Françoise Hardy

A artista francesa de Tous le garçons et les filles tinha 80 anos. A morte foi confirmada pelo filho nas redes sociais. Hardy era doente oncológica, mas ainda não foi avançada a causa da morte.

Morreu esta terça-feira a cantora francesa Françoise Hardy, esta terça-feira, aos 80 anos. A morte da artista foi confirmada pelo filho, o músico Thomas Dutronc, numa publicação feita no Facebook. A causa da morte ainda não foi avançada.

A cantora e actriz tinha sido diagnosticada com linfoma há mais de 20 anos, e com um tumor no ouvido em 2018. Devido à gravidade dos seus problemas de saúde, Hardy foi submetida, como escreve o Guardian, a anos de radioterapia e imunoterapia, que lhe provocaram dores intensas.

O sofrimento decorrente da doença e dos tratamentos levou Hardy a pedir a eutanásia, tendo chegado a endereçar uma carta aberta ao Presidente francês, Emmanuel Macron, a apelar a que se voltasse a debater a legalização da morte medicamente assistida.

"A maioria das pessoas deseja que a eutanásia seja legalizada", lia-se na carta que foi publicada pelo jornal La Tribune Dimanche.

Hardy ficou célebre no início da década de 1960 com o tema Tous le garçons et les filles (“Todos os rapazes e raparigas”, em tradução livre), que conseguiu somar 15 semanas não-consecutivas nas tabelas francesas e vendeu dois milhões de cópias.

Em 2023, a cantora foi considerada pela revista Rolling Stone a 162.ª melhor vocalista de sempre. A publicação norte-americana sublinhou o facto de Hardy escrever as suas próprias canções, algum incomum no início dos anos 1960, "especialmente para mulheres".