“Mande-me um vilancico”: as trocas ibéricas na música de culto dos séculos XVI e XVII

Músicos de cinco grupos ibéricos (ou com ligações ao território peninsular) que se dedicam à interpretação da música antiga — O Bando de Surunyo, Capella Sanctae Crucis, Los Afectos Diversos, La Danserye e Ensemble Portingaloise — iniciam esta terça-feira uma residência aberta na Capela de São Miguel, da Universidade de Coimbra. Ali prepararão um concerto de entrada gratuita a apresentar no sábado, pelas 18h, no mesmo espaço. Será a última apresentação pública, e a única em solo nacional, do projecto Bridging Musical Heritage, que se iniciou em 2022 com o objectivo de dar a conhecer, sobretudo em Espanha mas também em França, a música de louvor produzida em Coimbra e Portugal nos séculos XVI e XVII.

