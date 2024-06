OMS confirma um caso humano de gripe aviária na Índia

Este é um dos vírus da gripe aviária mais prevalecentes que circulam em aves de capoeira em diferentes regiões do mundo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou esta terça-feira que foi detectado um caso de infecção humana com gripe das aves causada pelo vírus H9N2 numa criança de quatro anos no estado indiano de Bengala Ocidental.

O paciente foi internado na unidade de cuidados intensivos pediátricos de um hospital local devido a problemas respiratórios graves persistentes, febre alta e cólicas abdominais em Fevereiro, e teve alta três meses depois após o diagnóstico e tratamento, disse a OMS.

O paciente foi exposto a aves de capoeira em casa e nos seus arredores, e não havia nenhuma pessoa conhecida que relatasse sintomas de doença respiratória entre a sua família e outros contactos, disse ainda a OMS.

As informações sobre o estado de vacinação e os pormenores do tratamento antiviral não estavam disponíveis no momento da notificação.

Esta é a segunda infecção humana da gripe aviária H9N2 da Índia, com a primeira a ter ocorrido em 2019, informou a OMS.

Embora o vírus H9N2 tenda normalmente a causar uma doença ligeira, a agência das Nações Unidas afirmou que poderão ocorrer mais casos humanos esporádicos, uma vez que este é um dos vírus da gripe aviária mais prevalecentes que circulam em aves de capoeira em diferentes regiões. Não chegou, nas últimas horas, uma reacção do Ministério da Saúde indiano.