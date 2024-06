Este Santo António festeja-se na rua, sem guarda-chuva (mas um casaco pode ajudar)

De acordo com o IPMA, a noite de 12 para 13 de Junho espera-se seca com pouca nebulosidade. As temperaturas mínimas devem rondar os 14 graus Celsius. No feriado a nebulosidade deve aumentar.

Se pretende festejar o Santo António na rua, pode deixar guarda-chuva em casa. O casaco, porém, pode dar jeito.

De acordo com a meteorologista do IPMA, Madalena Rodrigues, não se prevê precipitação para a noite de 12 para 13 de Junho e o céu deverá estar pouco nublado ou limpo. “Pode haver uma nuvem ou outra, mas nada de especial”, apontou, numa chamada telefónica, ao PÚBLICO.

Ainda que seca, a noite de Santo António poderá ser um pouco mais fria do que a típica noite de Verão, com os termómetros a rondar os 14 graus Celsius de mínima, na região de Lisboa. Durante o dia de véspera de feriado, prevê-se que a temperatura máxima chegue aos 22 graus.

No resto do país, o tempo vai ser “semelhante”, ainda que possa haver aguaceiros no interior Norte e Centro do país durante a tarde de quarta-feira.

No dia de Santo António, 13 de Junho, espera-se que a chuva continue a dar tréguas, ainda que se preveja que “a partir do final do dia aumente a nebulosidade”. Ao final do dia, no Minho, o céu pode chegar a ficar muito nublado.

A temperatura máxima também deverá subir, excepto no litoral Norte e Centro, detalha-se no site do IPMA.

Com a chegada do fim-de-semana, o tempo vai ficar mais frio e, principalmente no litoral, esperam-se períodos de chuva fraca, que pode chegar a moderada na região do Minho.