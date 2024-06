Arquitecta portuguesa vence Prémios Europeus de Energia Sustentável. Produto vai estar no mercado até ao próximo ano

A arquitecta Rita Gomes é a vencedora dos Prémios Europeus de Energia Sustentável na categoria Woman in Energy. O galardão premeia mulheres que desenvolvam projectos inovadores que impulsionem a transição energética na Europa — Rita cria mobília que é fonte de energia renovável, num processo que imita a fotossíntese.

O projecto da arquitecta portuguesa ficou em primeiro lugar numa votação pública online ​e recebeu a distinção esta manhã em Bruxelas. Poucos minutos antes de sair de solo belga, Rita Gomes disse ao PÚBLICO que este destaque “valida os esforços na procura de soluções sustentáveis e eficientes e abre um caminho para o papel de liderança das mulheres neste sector”.

“Acreditamos numa democracia solar: energia solar para todos, em todo o lado”, lê-se a negrito no site da startup fundada por Rita Gomes. É na Seenergy, com sede no Porto, que a arquitecta desenvolve peças de mobiliário que unem o design e a ecologia, com recurso a células solares sensibilizadas por corantes, que transformam a luz em electricidade.

E não, não é preciso pôr a mobília ao sol para produzir energia, estas células não precisam de luz solar directa e podem estar em ambientes fechados. Uma vez recolhida, a energia é armazenada numa bateria incluída na peça de mobiliário, que pode ser usada para carregar aparelhos ou acender luzes, através da entrada USB incorporada.

Foto A energia é armazenada numa bateria incluída na peça de mobiliário, que pode ser usada para carregar aparelhos ou acender lâmpadas Seenergy

“A fusão entre o design e a tecnologia permite criar produtos esteticamente bonitos que não só enriquecem os espaços habitacionais, mas desempenham, efectivamente, um papel activo na redução da pegada de carbono”, explicou a vencedora dos Prémio Europeus de Energia Sustentável ao PÚBLICO, na altura em que foi anunciada como finalista.

Daqui para a frente, o objectivo é espalhar esta tecnologia pelo país. Em conjunto com a Universidade do Porto (UP), quer expandir e escalar o produto — Rita Gomes fica encarregue do design e a UP trata da parte tecnológica. “A ideia é que as peças sejam lançadas no próximo ano”, prevê a arquitecta.

E depois? “Progredir e escalar”. Com as peças de mobiliário já no mercado, o projecto da Seenergy quer ir mais longe, através de parcerias com autarquias, para que os pequenos painéis implementados no topo de móveis cresçam até à altura de fachadas de edifícios ou mobiliário exterior. Tal aplicação iria “aumentar a escala e a eficiência energética” — é essa a missão da startup fundada por Rita Gomes, “ser pioneira num futuro sustentável ao integrar perfeitamente soluções de energia sustentável na vida quotidiana”.