Jogo online rendeu ao Estado mais de 86 milhões de euros no primeiro trimestre

Dados do Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos revelam que a actividade de jogos e apostas online gerou mais de 260 milhões em receita bruta no primeiro trimestre de 2024.

A actividade de jogos e apostas online não pára de crescer e dar milhões ao Estado. Os últimos dados publicados pelo Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos (SRIJ) revelam que esta actividade gerou 260,9 milhões de euros em receita bruta nos primeiros três meses de 2024, um aumento de 32,9% face ao trimestre homólogo, e permitiu que o Estado arrecadasse em impostos 86,2 milhões, mais 36,6% do que no mesmo período do ano passado. O último relatório do SRIJ indica que, do total da receita bruta, 38,6% são de apostas desportivas à cota e 61,4% dos jogos de fortuna ou azar.