O “talentoso” e “disruptivo” Bugalho não levou a AD à vitória por 1 ponto

A proximidade do número de votos e o empate nos mandatos atrasaram as reacções da Aliança Democrática (AD), que terminou a noite sem conseguir descolar dos resultados das legislativas de 10 de Março. Com um resultado novamente colado ao do PS, Luís Montenegro subiu ao púlpito enquanto líder do PSD, mas falou sobretudo como primeiro-ministro. Apesar de ter ficado atrás dos socialistas, garantiu que não se sente fragilizado e avisou os adversários políticos que continua com "força para governar". Seguiu-lhe Sebastião Bugalho para apresentar a sua versão dos números: a AD terminou a noite com uma diferença de 0,97 pontos percentuais face ao PS: "Alguém podia dizer que foi mesmo por poucochinho", provocou.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt