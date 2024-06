Montenegro diz que “tudo fará” para que Costa tenha “sucesso” no Conselho Europeu

Ao comparecer para reagir aos resultados eleitorais, Luís Montenegro quis desfazer o que ele próprio considerou um "tabu" e declarou que, se António Costa for candidato à presidência do Conselho Europeu, terá o apoio da Aliança Democrática e do Governo que, garante o primeiro-ministro, "tudo fará para que [uma candidatura de Costa] tenha sucesso".

"Se for candidato, e quem vai decidir se será é ele próprio e a sua família política, a nossa decisão está tomada", reiterou Montenegro.

Pouco depois, na CMTV, António Costa revelou que já estava a par desta decisão. "Ainda [Montenegro] não era primeiro-ministro e já me tinha transmitido" esse apoio, disse o ex-governante. "Nunca aceitaria ser presidente do Conselho Europeu sem o apoio do Governo do meu país", declarou ainda Costa, revelando que perguntou a Montenegro o que faria na circunstância de se apresentar como candidato.

Questionado directamente se deseja aquele cargo, António Costa fugiu à pergunta e preferiu dizer que "é importante para Portugal que os portugueses desempenham funções nas instituições internacionais".

"Se houver essa oportunidade, isso é bom para o país", admitiu.