Europeias: sete mapas que mostram como a virtude está no centro

Depois de uma mudança severa nos mapas eleitorais nas recentes legislativas de Março, as europeias de domingo reconduzem os partidos a uma certa normalidade. A estreia do voto em mobilidade introduziu algumas distorções no comportamento do eleitorado, salientando-se o disparar da votação no Algarve, fruto de muitos votantes que optaram por se deslocar ao Sul para um fim-de-semana prologando.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt