Bloco “resiste” e elege Catarina Martins, mas falha a meta dos dois eurodeputados

Catarina Martins segue para Bruxelas, mas vai sozinha. Nas primeiras eleições europeias com a ex-líder como cabeça de lista, o Bloco de Esquerda (BE) "resiste", mas não consegue manter a representação que tinha conquistado em 2019 e José Gusmão vai despedir-se do Parlamento Europeu. O eurodeputado, que foi o número dois da lista do BE às europeias, tanto nestas, como nas últimas eleições, sentava-se no hemiciclo europeu nos últimos cinco anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt