Ultrapassando a benevolência do Governo para com o maior fracasso socialista, interessa examinar as medidas tomadas.

Foi apresentado o Plano do Governo para as migrações. Porventura para adocicar junto do Presidente, do PS e dos comentadores, pontificaram nos discursos as expressões acolhimento e humanismo, ainda assim sem o efeito de esconjurarem as etiquetas de xenofobia que a imprensa cola a quem critique o descontrolo migratório.