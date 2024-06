Empates técnicos, mas vitórias de todos: Tudo empatado, mas, a política não tem apenas aversão aos vazios, ela também não aguenta empates. Por isso, o PS ganha, porque não há modo de contornar a aritmética, tem mais 40 mil votos e parece ter conseguido mobilizar o voto útil à esquerda. A AD também ganha fica acima dos 29% que o seu cabeça de lista, ora independente ora da coligação, havia sugerido como número da glória. A AD com este resultado, conjugado com o das outras direitas, confirma a viragem à direita em Portugal e, com o resultado muito mais fraco do Chega, fica mais confortável para a sua governação minoritária.

