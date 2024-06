SPD afasta cenário de eleições legislativas antecipadas após derrota na Alemanha

Markus Schreiber / VIA REUTERS

As eleições antecipadas não foram consideradas “em momento algum, nem por um segundo”, disse o porta-voz do chanceler Olf Scholz.

O Partido Social-Democrata alemão (SPD) excluiu a possibilidade de antecipação de eleições legislativas, após a derrota nas eleições europeias de domingo, nas quais o principal partido do actual Governo foi relegado para o terceiro lugar.

O SPD, em cuja campanha o chanceler Olaf Scholz esteve pessoalmente envolvido, somou 13,9%, o seu pior resultado de sempre numa eleição nacional e longe dos 30% alcançados pelo bloco conservador liderado pela CDU no domingo. O partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ficou no segundo posto, com 15,90%.

As eleições antecipadas, pedidas pela extrema-direita e pelos principais conservadores, não foram consideradas “em momento algum, nem por um segundo”, disse Steffen Hebestreit, o porta-voz do chanceler Olaf Scholz, apesar de um resultado “insatisfatório” para os três partidos da coligação governamental composta pelos sociais-democratas da Chancelaria, os Verdes e os Liberais.

Os Verdes perderem quase metade dos votos, para 11,9%, e os Liberais a ficaram com 5,2% dos votos, de acordo com a contagem final.

“Os números não mentem e o Governo federal tem de fazer muito melhor”, disse Achim Post, vice-líder do grupo parlamentar do SPD, à emissora pública WDR5. “Não estamos nada satisfeitos e temos de garantir que voltamos ao topo”, afirmou, rejeitando qualquer paralelo com a França.

Post excluiu que a liderança de Scholz esteja em causa, colocando-o mesmo como candidato novamente nas próximas eleições gerais na Alemanha, previstas para 2025.

A taxa de participação nas eleições europeias na Alemanha foi de 64,8%, um número sem precedentes desde a reunificação.

O líder da União Democrata-Cristã (CDU), Friedrich Merz, sublinhou domingo estar “orgulhoso” e “grato” com as projecções que davam aos conservadores a vitória.

“Em conjunto com Ursula von der Leyen, a CDU e a CSU (partido irmão da CDU na Baviera) ganharam as eleições europeias na Alemanha de forma clara”, afirmou.

“O resultado das eleições deixa-me muito orgulhoso e muito grato”, frisou, entre aplausos, acrescentando que estes resultados, que mostram uma queda dos três partidos que formam a coligação “semáforo” que governa o país, devem servir de lição para o futuro.

“Isto foi um desastre para os partidos da coligação, o Partido Social-Democrata (SPD), os Verdes, e os Liberais do FDP. Devem agora pensar no futuro e corrigir e mudar as suas políticas”, apontou.

Ursula von der Leyen, spitzenkandidaten (candidata principal) da CDU e do PPE, falou desde Bruxelas, sublinhando o excelente resultado da união dos conservadores, que estiveram “fortes e estáveis em tempos difíceis”.

Cerca de 361 milhões de eleitores dos 27 países da União Europeia (UE) foram chamados a escolher a composição do próximo Parlamento Europeu, elegendo 720 eurodeputados, mais 15 que na legislatura anterior.