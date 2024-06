O impacto das eleições europeias sentiu-se mais nas capitais do que em Bruxelas

Os resultados de domingo provocaram terramotos em vários governos, mas não moveram as placas tectónicas do Parlamento Europeu. O hemiciclo inclinou para a direita, mas o centro não colapsou.

As eleições europeias deste domingo produziram terramotos políticos em vários Estados-membros da União – o de maior intensidade teve epicentro em Paris –, mas não deslocaram as placas tectónicas nem alteraram radicalmente a configuração do Parlamento Europeu, onde a grande coligação de centro-direita e centro-esquerda, que assegura as maiorias construtivas e pró-europeístas em Bruxelas e Estrasburgo, conseguiu resistir à pressão das forças mais radicais e extremas.