Real Madrid garante que vai competir no novo Mundial de clubes

O Real Madrid rejeitou nesta segunda-feira a possibilidade de não participar no Mundial de clubes de futebol, indicando que em "nenhum momento" isso esteve em causa e que encara com enorme orgulho e entusiasmo a nova competição.

"O Real Madrid C. F. informa que em nenhum momento foi questionada a sua participação no novo Mundial de clubes que será organizado pela FIFA na próxima temporada 2024-2025", assinalou o clube espanhol na sua página oficial.

A reacção "merengue" acontece depois de o diário italiano Il Giornale ter avançado com declarações do treinador Carlo Ancelotti a rejeitar a presença do Real Madrid na nova competição de clubes, criticando os prémios propostos.

"A FIFA pode esquecer isso, os jogadores e os clubes não vão participar nesse torneio. Um só jogo do Real Madrid vale 20 milhões de euros e a FIFA quer dar essa quantia para toda a prova. Negativo. Tal como nós, outros clubes vão rejeitar o convite", disse o treinador.

Na nota publicada ao início da tarde, o Real Madrid não só garante a participação, como diz que a encara com o desejo de fazer com que os seus adeptos em todo o mundo "sonhem com um novo título", enquanto o próprio Ancelotti, nas suas redes sociais, disse ter sido mal interpretado.

O novo Mundial de clubes, o primeiro com um modelo alargado a 32 equipas de todas as confederações, entre as quais Benfica e FC Porto, está previsto para o período entre 15 de Junho e 13 de Julho de 2025, nos Estados Unidos.