Filantropa portuguesa Maria da Conceição vai tentar escalar montanha K2, segunda mais alta do mundo

Maria da Conceição, a primeira mulher portuguesa a subir ao cume do monte Evereste, vai tentar escalar o pico K2, no Paquistão, para angariar fundos para um lar de idosos em Torres Vedras.

A portuguesa radicada nos Emirados Árabes Unidos, que tem dez recordes registados no Guinness World Records, tem previsto iniciar a expedição de dois meses no domingo, dia 16 de Junho. Antes, vai passar por Lisboa, na quinta-feira, onde será oradora convidada de um evento de uma marca desportiva.

Com 8614 metros, o K2 é a segunda montanha mais alta do mundo, depois do Evereste (8848 metros) e a sua escalada é uma das mais difíceis e arriscadas. "Estou preparada o mais bem possível. Tenho treinado bastante e feito muita fisioterapia", afirmou à agência Lusa. A expedição em que a portuguesa vai participar também tem como objectivo escalar o Broad Peak (8047 metros), situado a caminho do K2.

Nascida em Angola, Maria da Conceição cresceu em Vila Franca de Xira, mas está radicada no Dubai desde 2003, onde foi assistente de bordo. Em 2005, começou a ajudar crianças de origens pobres do Bangladesh, o que a levou a fazer vários desafios físicos para angariar fundos, como a subida ao Evereste em 2013.

Bateu vários recordes mundiais enquanto completou numerosas maratonas, ultramaratonas e triatlos, alcançou o Pólo Norte em 2011 e em 2018 chegou ao Pólo Sul, feito inédito na altura para uma mulher portuguesa.

Uma lesão no joelho, a pandemia de covid-19 e os sintomas da menopausa adiaram os planos para a subida do K2 em 2023.

Nos últimos anos, dedicou-se a fazer palestras e sessões de motivação para angariar donativos para as suas acções filantrópicas, durante as quais estima já ter ajudado mais de 600 crianças e jovens.

Para apoiar a expedição ao K2, lançou um apelo à doação de fundos para o Lar Nossa Senhora da Luz, na freguesia de A dos Cunhados, município de Torres Vedras, onde a mãe residiu durante 17 anos. "A minha mãe teve uma vida muito difícil, por isso sinto-me aliviada por ela ter passado os últimos anos da sua vida a ser cuidada. Sempre que a visitei, ela parecia estar em casa, tão feliz quanto possível", explicou.

Em paralelo, mantém uma campanha de âmbito internacional para vender 8611 livros sobre as suas actividades, um por cada metro de altura do K2. Esta iniciativa foi uma solução encontrada para contornar as restrições dos Emirados Árabes Unidos a donativos de origem estrangeira a organizações não lucrativas.

João Garcia foi um dos poucos alpinistas portugueses que conquistou o K2, em 2007.