Terça na TV: Espiões, paixões e Divas

O dia televisivo tem ainda Devota Com Pouca Sorte, Signs of a Psychopath, a segunda temporada de Tour de France Unchained, É Ou Não É? - O Grande Debate e Portugal-Irlanda.

CINEMA

Devota Com Pouca Sorte

Cinemundo, 8h35

Há já muitos anos que Carmen Ruano (Gloria Muñoz) se dedica de alma e coração à confraria de Nossa Senhora de Santa Cruz da Caridade e da Esperança. Quando o presidente se reforma, ela agarra a oportunidade e candidata-se ao cargo. Contudo, num ambiente pautado pelo machismo e conservadorismo, depara-se com uma grande resistência ao seu propósito. Quando, determinada a não se deixar rebaixar pelo seu opositor, Carmen recorre a uma estratégia um pouco menos ortodoxa, vê-se envolvida num problema de onde só com muita sorte conseguirá escapar impune… Uma “comédia fervorosa” que marca a estreia na realização de Marta Díaz de Lope Díaz, que aqui segue um roteiro da sua autoria e de Zebina Guerra.

O Meu Espião

Cinemundo, 20h50

JJ, um agente da CIA, tem cometido uma série de falhas que lhe estão a arruinar a credibilidade junto dos superiores. Tudo se agrava quando Sophie, uma menina de nove anos, o filma a confessar segredos que, se caírem nas mãos erradas, vão colocar um ponto final na sua carreira. Para concordar em manter-se calada, Sophie propõe que lhe ensine várias técnicas de espionagem. Sem alternativa, JJ concorda. O que ele não esperava era que, mais do que ensinar, viesse a aprender com ela algumas das mais importantes estratégias usadas na missão mais exigente da vida de qualquer pessoa: ser feliz. Realizada por Peter Segal, uma comédia familiar com Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal e Ken Jeong, entre outros.

Lendas de Paixão

Nos Studios, 21h15

Edward Zwick realiza esta história sobre um rancheiro, antigo coronel do exército (Anthony Hopkins) que se refugia nas montanhas de Montana com os seus três filhos, Tristan (Brad Pitt), Alfred (Aidan Quinn) e Samuel (Henry Thomas), tentando livrá-los, em vão, da frente das trincheiras da I Guerra Mundial. Julia Ormond interpreta o papel de Susannah, a jovem que está no centro dos desentendimentos entre os três irmãos. John Toll ganhou um Óscar pela fotografia. O filme foi ainda nomeado para o Óscar de melhor direcção artística (Dorree Cooper e Lilly Kilvert) e de melhor som (David E. Campbell, Chris David, Douglas Ganton e Paul Massey).

DOCUMENTÁRIOS

Divas

RTP2, 23h18

Este documentário francês assinado por Feriel Ben Mahmoud em 2021 foca grandes lendas da música árabe desde a década de 1920 até à década de 1970, vozes revolucionárias e emancipadas que fizeram carreira no Egipto, no Iraque ou no Líbano. São elas Oum Kalthoum, Dalida, Souad Hosni, Sabah, Hind Rostom, Samia Gamal, Asmahan, Fayrouz, Warda, Tahiyya Carioca ou Faten Hamama. Este trabalho deu também origem a uma exposição.

Signs of a Psychopath

ID, 23h/Max, streaming

Que sinais deixam antever que uma pessoa é psicopata? Esta série documental tenta ir ao fundo disso, com depoimentos de especialistas e imagens de arquivo para narrar as histórias de alguns dos mais notáveis assassinos do mundo. A quarta temporada chega ao ID, com um episódio sobre o “assassino do garrote” do Texas, enquanto a sétima se estreia na íntegra na Max, com um primeiro episódio sobre uma estudante que diz ter matado o namorado em auto-defesa.

Tour de France Unchained T2

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada. A série documental que olha sem reservas para os bastidores da Volta à França, com toda a tensão, rivalidades, tragédias, sangue, suor e lágrimas que isso comporta está de volta. Ao longo de oito episódios, vemos ciclistas e ouvimos depoimentos de nomes como Tadej Pogačar, Mark Cavendish ou Patrick Lefevere, cheios de revelações.

INFORMAÇÃO

É Ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h47

“Que Geometria Política Sairá Destas Eleições Europeias?” é a pergunta a que esta edição do programa de debate da RTP tenta responder. Depois das eleições europeias de domingo, que conclusões se podem tirar?

DESPORTO

Futebol: Portugal x Irlanda

RTP1, 19h37

A poucos dias do início do Europeu de Futebol, Portugal recebe a selecção da Irlanda para uma partida que poderá dar indícios de como os dois países se comportarão na competição que começa na sexta-feira.