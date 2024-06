Identificado homem com pirotecnia depois de incidente em festa de S. João da Madeira

Um homem foi identificado em S. João da Madeira, sábado à noite, por posse de pirotecnia depois de uma bateria de fogo-de-artifício ter rebentado no recinto da "Cidade no Jardim", causando 16 feridos, anunciou, este domingo, a PSP.

Em comunicado, aquela força policial refere que o homem, de 29 anos, foi identificado pelas 23:30 na posse de três artefactos pirotécnicos.

Segundo a PSP, "momentos antes" de aquele homem ter sido identificado, "no espaço do evento, um indivíduo terá deflagrado uma bateria de fogo-de-artifício" que terá caído e provocado "pânico generalizado".

No sábado à noite, o acidente com o engenho pirotécnico causou 16 feridos, três dos quais ligeiros, durante a festa "Cidade no Jardim", organizada pela Câmara Municipal de S. João da Madeira e que está a decorrer desde quinta-feira e até segunda-feira.

A PSP salienta que "de imediato" foi criado "um perímetro de segurança no local e proximidades do incidente e um corredor de circulação de emergência, para a prestação do adequado socorro às vítimas, o qual foi efectivado, em coordenação com as Autoridades de Protecção Civil e de Saúde".

Hoje, em comunicado, a autarquia condenou aquilo que considerou ser um "ato ilícito e irresponsável" de uso não autorizado de pirotecnia.

"A todos, a autarquia deseja rápida recuperação, condenando veementemente o ato ilícito e irresponsável de que foram vítimas, informando que foram de imediato desenvolvidas diligências pelas autoridades para apuramento das responsabilidades", lê-se.

A Câmara de S. João da Madeira adiantou ainda que a festa foi retomada, pelo que hoje funcionará no horário normal.