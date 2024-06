Explosão de pirotecnia em festa de S. João da Madeira causa 14 feridos

A explosão de "um ou vários engenhos pirotécnicos" no sábado à noite durante uma festa em S. João da Madeira causou 14 vítimas, desconhecendo-se a sua gravidade, disse à Lusa fonte do comando sub-regional do Porto da Protecção Civil.

Segundo a mesma fonte, a explosão ocorreu durante a festa "Cidade no Jardim" e encontram-se no local os bombeiros da cidade, o INEM e "pelo menos" uma patrulha da PSP. A festa "Cidade no Jardim" é organizada pela Câmara Municipal de S. João da Madeira e está a decorrer desde o dia 6 até segunda-feira.

O rebentamento dos engenhos pirotécnicos terá ocorrido numa tenda quando a equipa de hóquei em patins da Associação Desportiva Sanjoanense, que este sábado se sagrou campeã da segunda divisão nacional, entrou no recinto para ser homenageada. "O incidente ocorrido", informou esta entidade nas redes sociais, "não foi previsto nem planeado, quer pela secção ou qualquer elemento ligado ao clube".

Testemunhas oculares relataram ao Jornal de Notícias que foram "elementos pertencentes à claque do hóquei da Sanjoanense" que lançaram "vários petardos". Gerou-se uma situação de pânico e chegou a haver discussões e agressões no local.

A câmara emitiu um comunicado nas redes sociais em que "condena veementemente o lançamento ilícito e totalmente irresponsável de foguetes" e garante que estão "a ser desenvolvidas diligências para apuramento das responsabilidades".