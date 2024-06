David podia votar por França, mas escolheu votar por Portugal

Cidadãos da União Europeia com dupla nacionalidade podem votar no círculo eleitoral de um país ou de outro.

David Almeida não encontrou filas na manhã deste domingo, na Escola Básica Manoel de Oliveira, na zona Ocidental do Porto. Escolheu a mesa número nove e demorou menos de um minuto a avançar. É a primeira vez que vota em Portugal numas eleições europeias.

A grande novidade desta consulta popular é a desmaterialização dos cadernos eleitorais: os eleitores portugueses podem deslocar-se a qualquer mesa do país. Mas os cidadãos europeus com dupla nacionalidade, como David, já antes podiam fazer uma escolha: o país de voto.

David é luso-francês. Pode votar no círculo eleitoral de Portugal ou no de França. Sempre votou pela França. Mudando-se para Portugal, poderia continuar a fazê-lo. Bastar-lhe-ia verificar as disposições práticas para os franceses votarem a partir de Portugal. Escolheu Portugal.

A sua história começou há 40 anos, em Reims, no nordeste da França. Cresceu em Toulouse, no sul. Estudou Engenharia Agrónoma em Paris, no norte. Conheceu a esposa, Mariana S., de nacionalidade brasileira, numa temporada de trabalho em São Paulo. Ainda viveram juntos em Paris, mas ela “cansou-se”.

Resolveram testar a vida em Portugal. É aqui que estão as raízes de David. E era aqui que estava uma maior expectativa de inclusão de Mariana. Nos seus tempos de estudante, fizera um intercâmbio em Coimbra e adorara a experiência. “Ela veio em 2019 para o Porto. Eu ia e voltava – ainda trabalhava lá.” Apanhados pela pandemia de covid-19, foram prolongando a experiência.

Já fizeram amigos de diversas nacionalidades. Já tiveram uma filha. Já compraram um apartamento e já o mobilaram. “A gente gosta muito daqui”, afiança David. “A gente teve a sorte de criar uma rede social muito rápido e pode trabalhar de onde quiser. O Porto tem uma dinâmica perfeita de vida na cidade, multiculturalidade, possibilidades culturais, acesso ao mar.”

Pelo menos para já, a mudança de país não faz com que David se identifique mais como português. E, conversando sobre isso, em torno de uma mesa de uma confeitaria barulhenta, é fácil perceber porquê.

Foto Anna Costa

Os pais partiram muito jovens para França. Pouco falavam em português com ele nos seus primeiros anos de vida. Era pequeno quando se separaram. Casaram-se com franceses. De repente, David só ouvia falar Francês, já não só na escola e nas actividades de tempos livres, mas também dentro de casa. Foi já adulto, a trabalhar no Brasil, que desenvolveu a língua. “Sua língua define muito a sua cultura, né? Tenho amigos portugueses aqui e noto que as nossas referências [culturais] são muito diferentes.”

Apesar dessa identificação, faz-lhe mais sentido votar agora por Portugal. “Para mim, votar, não é uma questão de identidade, é uma questão de cidadania. Eu não sinto que tenha uma identidade portuguesa, mas sinto-me um cidadão português. Eu tenho um cartão de cidadão. Eu moro aqui. Eu acompanho muito o que acontece em França, mas não moro lá.”

Na manhã deste domingo, apresentou-se como membro de uma comunidade e, por isso, detentor de direitos e deveres perante essa comunidade, que tem diversas escalas: União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Porto, Portugal, União Europeia. “As decisões [políticas] tomadas no dia-a-dia afectam o bairro onde eu moro, as pessoas ao meu redor, o que está a acontecer nas escolas, nos hospitais…”

Ana Furtado, da junta de freguesia, estava à entrada a ajudar a orientar quem aparecia para votar. Não dava por filas a formar-se em torno de nenhuma das onze mesas de voto instaladas naquela escola. “É muito mais rápido e muito mais fluído.”

Nas outras eleições, cada eleitor votou no sítio determinado. Amiúde, Ana Furtado via concentrarem-se eleitores, por exemplo, na mesa de voto associada aos nomes começados pela letra “m”. “Existem ainda muitas Marias neste Portugal.” Agora, nada. Agora, é só escolher a menos concorrida. E já se questiona se também poderá vir a ser assim nas Presidenciais.

Não era a primeira vez de David. Votara nas legislativas de Março. E não encontrara filas na mesa de voto correspondente, na Universidade Católica. Desta vez, pegou na bicicleta, foi tomar pequeno-almoço a uma confeitaria do outro lado da freguesia e, como podia, experimentou votar na Escola Básica Manoel de Oliveira.

É um grande entusiasta da União Europeia. “A gente esquece, muitas vezes, que significa paz. Alguns países europeus sempre estavam em guerra uns com os outros. Pode acontecer, mas hoje temos muito menos medo de guerra [entre Estados-membros].” Não lhe parece uma união perfeita, longe disso. “A União Europeia, para mim, é tipo um casamento. Pode ter a tentação de sair quando as coisas são mais difíceis, mas é mais bonito lutar para manter vivo. Tem dificuldades porque é um projecto muito complexo.”