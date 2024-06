Europeias: afluência até às 12h é mais elevada do que em 2019

Até às 12h, a afluência foi de 14,48%, mais elevada do que a registada em 2019. Pela primeira vez, é possível votar em mobilidade em qualquer mesa de voto no país.

A afluência às urnas nas eleições deste domingo para o Parlamento Europeu foi de 14,48% até às 12h, mais elevada do que a registada em 2019, indicam os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Nas eleições europeias de 26 de Maio de 2019, quatro horas depois da abertura das mesas de voto, a afluência dos eleitores era de 11,56%.

Os dados disponibilizados online pela entidade responsável pela divulgação dos resultados oficiais indicam ainda que, em relação aos eleitores comunitários não nacionais, a afluência está a ser mais reduzida, com 7,97% até às 12h, quando foi de 8,9% em 2019.

Pela primeira vez é possível votar em mobilidade, ou seja, sem ser na mesa de voto habitual, bastando apresentar um documento de identificação oficial com fotografia actualizada junto de qualquer assembleia de voto.

Em 2019, nas anteriores eleições europeias, Portugal registou a pior taxa de abstenção (68,6%) desde que pertence à União Europeia, em contraciclo com a participação na Europa - cerca de 50%.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

A estas eleições, para as quais se inscreveram para votar antecipadamente no passado domingo mais de 252 mil eleitores, concorrem em Portugal 17 partidos e coligações.