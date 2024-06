António Costa: “Diria que o cargo de presidente do Conselho Europeu será dos socialistas”

Após começarem a ser conhecidas as primeiras projecções eleitorais um pouco por toda a União Europeia, António Costa considerou que, com o que se sabe até agora, o grande vencedor é o PS: "Diria que a presidência da Comissão Europeia vai ser do PPE e o cargo de presidente do Conselho Europeu dos socialistas", admitiu o ex-primeiro-ministro, agora no papel de comentador na CMTV.

As projecções são "uma boa notícia" para o PS — que, sendo assim, "ganhou em todas as eleições desde as autárquicas de 2013, com excepção das últimas, em que houve um empate técnico", disse o antecessor de Luís Montenegro.

Chamado a comentar os resultados que se projectam para o Chega, o ex-primeiro-ministro considera que a sondagem "confirma que felizmente muito do voto que o Chega teve foi um voto conjuntural, um voto de protesto". " O protesto foi feito. Portanto as pessoas ou regressaram à abstenção ou ao seu voto mais tradicional", disse António Costa no espaço de comentário que divide esta noite com Santana Lopes.

O antigo primeiro-ministro social-democrata concordou que, se as projecções forem fiéis ao resultado final, "o caminho está aberto para Von der Leyen ser presidente da Comissão Europeia e António Costa ser presidente do Conselho Europeu". Costa sublinhou, no entanto, que "há sempre outras hipóteses" capazes de o derrotar nessa ambição​​: "Há sempre uma extensa lista de ex-primeiros-ministros excelentes, mas há uma diferença: há uns que estão à volta da mesa."