Nunca pior

Não é caso para olhar os resultados das eleições para o Parlamento Europeu como quem vê um copo meio vazio. Os dois partidos do centro conservam dois terços dos votos do eleitorado, a direita liberal disputa o terceiro lugar do pódio com a direita radical e os partidos mais à esquerda estagnam, apesar de estarem a lutar pela sobrevivência nas instâncias europeias. Comparativamente às legislativas, o sistema político partidário congelou no essencial. Os blocos esquerda/direita mantiveram a correlação de forças, o que torna a queda do Chega e a ascensão da Iniciativa Liberal nos grandes factos políticos da jornada.

